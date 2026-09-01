SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie betrug an diesem Tag 76.00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier investiert hätte, hätte er nun 13.158 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 420.39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 57.96 Prozent vermindert.

Alle Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch