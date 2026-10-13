SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier an diesem Tag bei 41.20 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24.272 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.75 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 770.63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 22.94 Prozent.

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde am Markt mit 1.08 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch