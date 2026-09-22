SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papier bei 15.02 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 66.578 Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Papiers auf 28.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’864.18 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 86.42 Prozent.

Der Marktwert von Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) betrug jüngst 985.78 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch