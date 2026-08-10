BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Verlust hätte ein BACHEM-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in BACHEM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Das BACHEM-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BACHEM-Anteile bei 122.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 8.197 BACHEM-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (73.65 CHF), wäre die Investition nun 603.69 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39.63 Prozent eingebüsst.
BACHEM wurde am Markt mit 5.51 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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