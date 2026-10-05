BACHEM Aktie 117649372 / CH1176493729
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel hätte eine Investition in BACHEM von vor 5 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in BACHEM-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Das BACHEM-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 152.40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BACHEM-Aktie investiert, befänden sich nun 0.656 BACHEM-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BACHEM-Papiers auf 79.30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 52.03 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 47.97 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von BACHEM betrug jüngst 5.95 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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