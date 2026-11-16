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16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren BACHEM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 50.80 CHF. Bei einem BACHEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.969 BACHEM-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 156.59 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 13.11.2026 auf 79.55 CHF belief. Damit wäre die Investition 56.59 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 5.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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