SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BACHEM von vor einem Jahr abgeworfen

Die BACHEM-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 50.80 CHF. Bei einem BACHEM-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.969 BACHEM-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 156.59 CHF, da sich der Wert eines BACHEM-Papiers am 13.11.2026 auf 79.55 CHF belief. Damit wäre die Investition 56.59 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte BACHEM einen Börsenwert von 5.97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch