SPI-Titel BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BACHEM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das BACHEM-Papier bei 17.70 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die BACHEM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.651 BACHEM-Aktien. Die gehaltenen BACHEM-Papiere wären am 11.09.2026 434.81 CHF wert, da der Schlussstand 76.95 CHF betrug. Mit einer Performance von +334.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BACHEM belief sich zuletzt auf 5.76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch