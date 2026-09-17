Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Avolta (ex Dufry)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 17.09.2023 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Avolta (ex Dufry)-Aktie 37.99 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26.323 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’121.87 CHF, da sich der Wert einer Avolta (ex Dufry)-Aktie am 16.09.2026 auf 42.62 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.19 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 5.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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