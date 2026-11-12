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|Avolta (ex Dufry)-Investition im Blick
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12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avolta (ex Dufry)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Avolta (ex Dufry)-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 29.34 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 3.408 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Avolta (ex Dufry)-Aktie auf 49.24 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167.83 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 67.83 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Avolta (ex Dufry) betrug jüngst 6.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Avolta am 12.11.2026
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