Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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13.08.2026 10:02:20
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avolta (ex Dufry)-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Avolta (ex Dufry)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 45.12 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investierten, hätten nun 221.631 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 10’882.09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49.10 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 8.82 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Avolta (ex Dufry) zuletzt 6.81 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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