Avolta Aktie 2340545 / CH0023405456
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Avolta (ex Dufry)-Einstiegs gewesen.
Am 15.10.2023 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 316.456 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (43.26 CHF), wäre das Investment nun 13’689.87 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 36.90 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Avolta (ex Dufry) betrug jüngst 5.90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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