SPI-Titel Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avolta (ex Dufry)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 15.10.2023 wurde die Avolta (ex Dufry)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 316.456 Avolta (ex Dufry)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.10.2026 gerechnet (43.26 CHF), wäre das Investment nun 13’689.87 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 36.90 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Avolta (ex Dufry) betrug jüngst 5.90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch