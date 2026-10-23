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23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autoneum von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Autoneum-Aktien gewesen.
Das Autoneum-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 159.80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.626 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 75.34 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 120.40 CHF belief. Damit wäre die Investition um 24.66 Prozent gesunken.
Autoneum war somit zuletzt am Markt 713.94 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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