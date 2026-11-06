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|Rentable Autoneum-Anlage?
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autoneum von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Autoneum-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Autoneum-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Autoneum-Papier 143.29 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Autoneum-Aktie investiert hat, hat nun 69.789 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’807.39 CHF, da sich der Wert eines Autoneum-Anteils am 05.11.2026 auf 126.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11.93 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 742.52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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