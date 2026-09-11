SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autoneum-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das Autoneum-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 156.39 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 0.639 Autoneum-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 123.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78.78 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21.22 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Autoneum eine Marktkapitalisierung von 714.94 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch