Autoneum Aktie 12748036 / CH0127480363
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Autoneum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autoneum von vor 10 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Autoneum-Investment verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Autoneum-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Autoneum-Aktie 254.05 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Autoneum-Aktie investiert, befänden sich nun 3.936 Autoneum-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 124.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 489.66 CHF wert. Damit wäre die Investition um 51.03 Prozent gesunken.
Autoneum wurde am Markt mit 702.44 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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