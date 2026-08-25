ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in ASMALLWORLD-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden ASMALLWORLD-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.64 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 609.756 ASMALLWORLD-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 0.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 365.85 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63.41 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für ASMALLWORLD eine Börsenbewertung in Höhe von 8.68 Mio. CHF. Das ASMALLWORLD-Papier wurde am 20.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der ASMALLWORLD-Aktie lag beim Börsengang bei 12.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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