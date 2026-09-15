ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129
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15.09.2026 10:02:07
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASMALLWORLD-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen ASMALLWORLD-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der ASMALLWORLD-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die ASMALLWORLD-Aktie an diesem Tag 1.02 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 980.392 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 0.57 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 553.92 CHF wert. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 553.92 CHF entspricht einer negativen Performance von 44.61 Prozent.
ASMALLWORLD wurde am Markt mit 8.68 Mio. CHF bewertet. Das ASMALLWORLD-IPO fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der ASMALLWORLD-Aktie bei 12.40 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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