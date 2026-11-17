Am 17.11.2023 wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.84 CHF. Bei einem ASMALLWORLD-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 543.478 ASMALLWORLD-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 679.35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.25 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 32.07 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von ASMALLWORLD belief sich zuletzt auf 16.33 Mio. CHF. Das Börsendebüt der ASMALLWORLD-Papiere fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des ASMALLWORLD-Anteils belief sich damals auf 12.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch