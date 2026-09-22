SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet

Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.50 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 6’666.667 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’266.67 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 21.09.2026 auf 0.64 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57.33 Prozent verringert.

Am Markt war ASMALLWORLD jüngst 8.46 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie ging am 20.03.2018 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers auf 12.40 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch