ASMALLWORLD Aktie 40488012 / CH0404880129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ASMALLWORLD-Anlage
|
22.09.2026 10:02:21
SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Das ASMALLWORLD-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.50 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investiert hat, hat nun 6’666.667 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’266.67 CHF, da sich der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers am 21.09.2026 auf 0.64 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 57.33 Prozent verringert.
Am Markt war ASMALLWORLD jüngst 8.46 Mio. CHF wert. Die ASMALLWORLD-Aktie ging am 20.03.2018 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ASMALLWORLD-Papiers auf 12.40 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu ASMALLWORLD AG
|
10:02
|SPI-Titel ASMALLWORLD-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse Zürich in Grün: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu ASMALLWORLD AG
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.