Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Ascom-Einstieg?
|
24.09.2026 10:02:04
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Ascom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14.36 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 69.638 Ascom-Aktien. Die gehaltenen Ascom-Anteile wären am 23.09.2026 403.90 CHF wert, da der Schlussstand 5.80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.61 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 199.90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ascom
|
10:02
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI mittags fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Ascom erhält Grossauftrag von norwegischer Gesundheitsbehörde HSØ - Aktie zieht zweistellig an (AWP)
Analysen zu Ascom
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.