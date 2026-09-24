SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die Ascom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14.36 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 69.638 Ascom-Aktien. Die gehaltenen Ascom-Anteile wären am 23.09.2026 403.90 CHF wert, da der Schlussstand 5.80 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.61 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Ascom betrug jüngst 199.90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch