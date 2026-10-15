Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ascom von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Ascom-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 15.10.2023 wurde das Ascom-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Ascom-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.40 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das Ascom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 96.154 Ascom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 5.73 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 550.96 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44.90 Prozent eingebüsst.
Die Marktkapitalisierung von Ascom belief sich zuletzt auf 200.12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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