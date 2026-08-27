SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Ascom-Papier bei 14.72 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.793 Ascom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 5.44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36.96 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 36.96 CHF entspricht einer negativen Performance von 63.04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 183.54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch