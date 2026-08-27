Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ascom-Anlage
|
27.08.2026 10:02:02
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Ascom gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Ascom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Ascom-Papier bei 14.72 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.793 Ascom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 5.44 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 36.96 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 36.96 CHF entspricht einer negativen Performance von 63.04 Prozent.
Jüngst verzeichnete Ascom eine Marktkapitalisierung von 183.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ascom
|
27.08.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in Zürich: SPI beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26