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Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204

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Hochrechnung 17.09.2026 10:02:07

SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ascom-Einstiegs gewesen.

Ascom
5.48 CHF 5.12%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ascom-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ascom-Aktie bei 10.10 CHF. Bei einem Ascom-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.901 Ascom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51.98 CHF, da sich der Wert eines Ascom-Papiers am 16.09.2026 auf 5.25 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 48.02 Prozent verkleinert.

Ascom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 177.52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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