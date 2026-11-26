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|Lohnendes Ascom-Investment?
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26.11.2026 10:02:03
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ascom-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ascom-Aktien verlieren können.
Die Ascom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Ascom-Anteile letztlich bei 17.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Ascom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 56.338 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 278.03 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4.94 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 72.20 Prozent.
Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 156.79 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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