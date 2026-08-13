Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Ascom-Investment?
|
13.08.2026 10:02:20
SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Ascom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 13.08.2025 wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ascom-Papier bei 4.41 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 227.015 Ascom-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 1’250.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.51 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.09 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 191.20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ascom
|
13.08.26
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ascom von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Handel aktuell: nachmittags Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI in Grün (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
30.07.26
|SPI-Papier Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Ascom-Aktie fester: Deutlicher Anstieg bei Auftragseingang zum Halbjahr (AWP)
Analysen zu Ascom
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Ascom am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.