SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ascom von vor einem Jahr abgeworfen

Am 13.08.2025 wurde das Ascom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ascom-Papier bei 4.41 CHF. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 227.015 Ascom-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 12.08.2026 1’250.85 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 5.51 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 25.09 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Ascom bezifferte sich zuletzt auf 191.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch