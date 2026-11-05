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|Lukrative APG SGA-Investition?
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05.11.2026 10:02:01
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das APG SGA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 203.50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49.140 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 201.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9’877.15 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1.23 Prozent verringert.
Der Börsenwert von APG SGA belief sich zuletzt auf 598.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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APG SGA am 05.11.2026
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