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12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in APG SGA von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die APG SGA-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem APG SGA-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das APG SGA-Papier 423.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die APG SGA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.236 APG SGA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 48.46 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Anteils am 11.11.2026 auf 205.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 51.54 Prozent vermindert.
Der Marktwert von APG SGA betrug jüngst 612.01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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APG SGA am 12.11.2026
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