APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Investition
|
17.09.2026 10:02:07
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren APG SGA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das APG SGA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 400.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 2.500 APG SGA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 496.25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 198.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50.38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 591.31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!