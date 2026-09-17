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APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025

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Langfristige Investition 17.09.2026 10:02:07

SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in APG SGA von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren APG SGA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

APG SGA
195.09 CHF -0.77%
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Das APG SGA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 400.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, befänden sich nun 2.500 APG SGA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 496.25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 198.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50.38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA belief sich zuletzt auf 591.31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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