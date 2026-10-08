APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in APG SGA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das APG SGA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 208.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.796 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des APG SGA-Papiers auf 202.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 968.82 CHF wert. Mit einer Performance von -3.12 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für APG SGA eine Börsenbewertung in Höhe von 602.61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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