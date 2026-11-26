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26.11.2026 10:02:03
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel hätte eine Investition in APG SGA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in APG SGA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der APG SGA-Aktie statt. Der Schlusskurs des APG SGA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 174.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die APG SGA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57.471 APG SGA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 200.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’494.25 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14.94 Prozent.
APG SGA wurde am Markt mit 602.75 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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