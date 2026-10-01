APG SGA Aktie 1910702 / CH0019107025
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in APG SGA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in APG SGA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das APG SGA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 180.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die APG SGA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.556 APG SGA-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111.67 CHF, da sich der Wert eines APG SGA-Papiers am 30.09.2026 auf 201.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.67 Prozent.
APG SGA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 600.70 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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