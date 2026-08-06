SPI-Titel APG SGA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein APG SGA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der APG SGA-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 180.00 CHF. Wer vor 3 Jahren 1’000 CHF in die APG SGA-Aktie investiert hat, hat nun 5.556 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 199.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’108.33 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 10.83 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von APG SGA bezifferte sich zuletzt auf 598.24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch