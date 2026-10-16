ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ams-OSRAM von vor 10 Jahren angefallen
Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Die ams-OSRAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ams-OSRAM-Aktie bei 115.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das ams-OSRAM-Papier investiert hätte, hätte er nun 8.688 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen ams-OSRAM-Papiere wären am 15.10.2026 158.56 CHF wert, da der Schlussstand 18.25 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 84.14 Prozent eingebüsst.
ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.94 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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