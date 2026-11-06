SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 93.27 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 10.722 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 156.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 84.37 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1.67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch