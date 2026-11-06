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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde das ams-OSRAM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 93.27 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hat, hat nun 10.722 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2026 156.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14.58 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 84.37 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1.67 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Barclays Capital
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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