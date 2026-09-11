ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen ams-OSRAM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 95.36 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 104.865 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18.12 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’900.16 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81.00 Prozent verringert.
Der Börsenwert von ams-OSRAM belief sich jüngst auf 1.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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