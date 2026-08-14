ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen ams-OSRAM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 14.08.2021 wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ams-OSRAM-Papier 94.34 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.600 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 19.58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207.55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79.25 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1.98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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