SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 14.08.2021 wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ams-OSRAM-Papier 94.34 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.600 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 19.58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207.55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79.25 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch