Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’726 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’391 0.9%  Bitcoin 51’139 -0.9%  Dollar 0.8119 -0.3%  Öl 87.7 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
RWE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Roche-Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance im Blick 14.08.2026 10:02:28

SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen ams-OSRAM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

ams-OSRAM
18.87 CHF -4.67%
Kaufen Verkaufen

Am 14.08.2021 wurde die ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ams-OSRAM-Papier 94.34 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.600 ams-OSRAM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ams-OSRAM-Papiers auf 19.58 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 207.55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 79.25 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von ams-OSRAM betrug jüngst 1.98 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten