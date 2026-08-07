ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ams-OSRAM-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren ams-OSRAM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ams-OSRAM-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die ams-OSRAM-Aktie an diesem Tag bei 36.64 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.729 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 48.06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 17.61 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51.94 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte ams-OSRAM einen Börsenwert von 1.84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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