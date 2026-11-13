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13.11.2026 10:02:23
SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel hätte eine Investition in ams-OSRAM von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in ams-OSRAM-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
ams-OSRAM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ams-OSRAM-Papier bei 98.40 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie investierten, hätten nun 101.627 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’704.28 CHF, da sich der Wert einer ams-OSRAM-Aktie am 12.11.2026 auf 16.77 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82.96 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete ams-OSRAM eine Marktkapitalisierung von 1.69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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