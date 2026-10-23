SPI-Titel ams-OSRAM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ams-OSRAM von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem ams-OSRAM-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11.61 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 861.326 ams-OSRAM-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 15’254.09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 17.71 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 52.54 Prozent angewachsen.

ams-OSRAM wurde am Markt mit 1.89 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch