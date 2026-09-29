SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ALSO von vor 3 Jahren bedeutet

Die ALSO-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die ALSO-Anteile bei 230.50 CHF. Bei einem ALSO-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 43.384 ALSO-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ALSO-Papiers auf 188.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’164.86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18.35 Prozent eingebüsst.

Am Markt war ALSO jüngst 2.36 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch