ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen ALSO-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Die ALSO-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ALSO-Papier bei 292.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.419 ALSO-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 672.14 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 10.08.2026 auf 196.60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 32.79 Prozent gleich.
ALSO war somit zuletzt am Markt 2.47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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