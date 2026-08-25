ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ALSO-Performance im Blick
|
25.08.2026 10:02:17
SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor einem Jahr verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen ALSO-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ALSO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ALSO-Papier an diesem Tag 251.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.398 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73.39 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 24.08.2026 auf 184.20 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 26.61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ALSO eine Börsenbewertung in Höhe von 2.30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu ALSO AG
|
10:02
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Wert ALSO-Aktie: So viel Verlust hätte ein ALSO-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI am Mittag in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu ALSO AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.