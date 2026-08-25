SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ALSO von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ALSO-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ALSO-Papier an diesem Tag 251.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die ALSO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.398 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73.39 CHF, da sich der Wert eines ALSO-Anteils am 24.08.2026 auf 184.20 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 26.61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ALSO eine Börsenbewertung in Höhe von 2.30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch