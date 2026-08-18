SPI-Titel ALSO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ALSO von vor 10 Jahren eingefahren

Das ALSO-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der ALSO-Anteile betrug an diesem Tag 75.00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 133.333 ALSO-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 25’493.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 191.20 CHF belief. Damit wäre die Investition 154.93 Prozent mehr wert.

ALSO wurde am Markt mit 2.41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch