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|Profitable Allreal-Investition?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Allreal von vor einem Jahr heute wert
So viel hätten Anleger mit einem frühen Allreal-Investment verdienen können.
Am 11.11.2025 wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 193.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51.706 Allreal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’082.73 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 10.11.2026 auf 195.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.83 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3.22 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Allreal AG
Analysen zu Allreal AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Allreal am 11.11.2026
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