SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Allreal von vor einem Jahr heute wert

Am 11.11.2025 wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 193.40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 51.706 Allreal-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’082.73 CHF, da sich der Wert eines Allreal-Anteils am 10.11.2026 auf 195.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.83 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3.22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch