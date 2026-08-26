Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Allreal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Allreal-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 154.40 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.648 Allreal-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 198.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.76 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28.76 Prozent zugenommen.
Allreal war somit zuletzt am Markt 3.28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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