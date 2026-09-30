SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 30.09.2021 wurden Allreal-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Allreal-Aktie bei 185.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Allreal-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54.054 Allreal-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Allreal-Papiers auf 189.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’237.84 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.38 Prozent erhöht.

Allreal erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch