Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’862 -1.4%  SPI 19’586 -1.3%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’621 -1.5%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 6’295 -1.8%  Gold 4’407 1.2%  Bitcoin 63’723 0.4%  Dollar 0.8085 -0.1%  Öl 100.6 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung - Aktie sinkt deutlich
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Aktie schwächelt: BioVersys weitet Verlust zum Halbjahr aus
Flughafen Zürich lässt Shuttlebusse ohne Sicherheitsperson fahren - Aktie leichter
Suche...
ETF Sparplan

Allreal Aktie 883756 / CH0008837566

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Allreal-Anlage? 09.09.2026 10:02:26

SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Allreal-Aktien verdienen können.

Allreal
199.96 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 141.51 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 70.665 Allreal-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 14’168.26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 200.50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.68 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Allreal AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten