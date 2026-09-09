SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Allreal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Allreal-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 141.51 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 70.665 Allreal-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 14’168.26 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 200.50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41.68 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Allreal belief sich zuletzt auf 3.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch