Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Allreal-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Allreal-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 147.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Allreal-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6.766 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 1’327.47 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 196.20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 32.75 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Allreal belief sich zuletzt auf 3.23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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