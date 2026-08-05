SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Allreal-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 187.60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Allreal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.533 Allreal-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 111.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 209.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11.67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Allreal bezifferte sich zuletzt auf 3.48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch