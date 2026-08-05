Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allreal-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Allreal-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 187.60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Allreal-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.533 Allreal-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 111.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 209.50 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11.67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Allreal bezifferte sich zuletzt auf 3.48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allreal AG
Analysen zu Allreal AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Allreal am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.