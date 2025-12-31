Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
31.12.2025 10:02:25
SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Allreal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Allreal-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128.35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.779 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (204.00 CHF), wäre das Investment nun 158.94 CHF wert. Damit wäre die Investition um 58.94 Prozent gestiegen.
Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.35 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Allreal AG
Analysen zu Allreal AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
