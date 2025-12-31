SPI-Titel Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allreal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Allreal-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 128.35 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.779 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (204.00 CHF), wäre das Investment nun 158.94 CHF wert. Damit wäre die Investition um 58.94 Prozent gestiegen.

Allreal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.35 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch